Hampshire illegal immigrant arrests: Where suspects came from

Albania and Iran figure highly in the nationality breakdown on more than 700 suspected illegal immigrants arrested in Hampshire.
Hampshire Police released the information after a request under the Freedom of Information Act revealed that 731 people were held in the county in the past three years.
Country by country, the list of those arrested is:-
AFGHANISTAN 52
ALBANIA 135
ALGERIA 4
ANGOLA 1
BANGLADESH 32
BRAZIL 1
BURMA 1
CAMEROON 2
CHINA 26
CONGO 1
CONGO, THE D.R. OF 1
CUBA 1
CZECH REPUBLIC 1
EAST AFRICA 4
EGYPT 5
ERITREA 72
ETHIOPIA 10
FRANCE 3
GAMBIA 3
GHANA 1
GREECE 1
GUINEA 2
INDIA 21
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 112
IRAQ 73
ITALY 3
JAMAICA 1
KOREA, REPUBLIC OF 1
KOSOVO 1
LATVIA 2
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA 2
LITHUANIA 1
MALAYSIA 1
MAURITANIA 1
MOROCCO 2
NEPAL 2
NIGERIA 6
NOT STATED 1
OTHER 1
PAKISTAN 18
PHILIPPINES 1
POLAND 10
ROMANIA 4
RUSSIAN FEDERATION 2
SENEGAL 1
SOUTH AFRICA 2
SOUTH SUDAN 2
SPAIN 1 1
SRI LANKA 2
SUDAN 35
SYRIAN ARAB REPUBLIC 22
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF 2
THAILAND 1
TURKEY 3
UGANDA 1
UKRAINE 6
UNITED ARAB EMIRATES 1
UNITED KINGDOM 5
UNITED STATES OF AMERICA 2
VIETNAM 14
ZAMBIA 1
ZIMBABWE 5