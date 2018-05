Have your say

HERE are the full results for the Gosport Borough Council election:

Privett ward:

Sean Blackman (Con) 752

Annelies James (Lab) 276

Russell Thomas (Green) 156

Con hold

Majority: 476 Turnout: 36.36%

Bridgemary South

Linda Batty (Con) 445

James Fox (Lab) 300

Stephen Marshall (Lib Dem) 284

Con hold

Majority: 145 Turnout: 28.85%