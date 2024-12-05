A man will appear in court after a mini crime spree which saw him target a number of cars in Fareham.

Richard Featherstone, aged 34, of Gosport Road in Fareham, has been charged following reports of a man trying car door handles on 9 August this year.

He has been charged with the following:

Vehicle interference in Holmefield Avenue

Vehicle interference in Brendon Road

Vehicle interference in Longfield Avenue

Vehicle interference in Ellison Gardens

Vehicle interference in Elizabeth Court

Vehicle interference in Silver Birch Avenue

Featherstone has been bailed with conditions, and will appear at Portsmouth Magistrates’ Court on January 2 2025.