A man in court after mini crime spree targeting cars in Fareham
A man will appear in court after a mini crime spree which saw him target a number of cars in Fareham.
Richard Featherstone, aged 34, of Gosport Road in Fareham, has been charged following reports of a man trying car door handles on 9 August this year.
He has been charged with the following:
- Vehicle interference in Holmefield Avenue
- Vehicle interference in Brendon Road
- Vehicle interference in Longfield Avenue
- Vehicle interference in Ellison Gardens
- Vehicle interference in Elizabeth Court
- Vehicle interference in Silver Birch Avenue
Featherstone has been bailed with conditions, and will appear at Portsmouth Magistrates’ Court on January 2 2025.