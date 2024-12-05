A man in court after mini crime spree targeting cars in Fareham

By Kelly Brown

Editor

Published 5th Dec 2024, 11:40 BST
A man will appear in court after a mini crime spree which saw him target a number of cars in Fareham.

Richard Featherstone, aged 34, of Gosport Road in Fareham, has been charged following reports of a man trying car door handles on 9 August this year.

He has been charged with the following:

  • Vehicle interference in Holmefield Avenue
  • Vehicle interference in Brendon Road
  • Vehicle interference in Longfield Avenue
  • Vehicle interference in Ellison Gardens
  • Vehicle interference in Elizabeth Court
  • Vehicle interference in Silver Birch Avenue

Featherstone has been bailed with conditions, and will appear at Portsmouth Magistrates’ Court on January 2 2025.

