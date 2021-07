It will be very warm in Portsmouth today. Picture: Sarah Standing (250620-5015)

Temperatures will once again be in the high 20s across the area.

Highs of 26C are expected in Portsmouth according to the Met Office forecast.

The mercury could exceed 28C in parts of our region over the coming days.

But what time will the temperatures be warmest today?

Here’s what the latest forecast says:

Portsmouth

11am – sunny intervals – 22C

Noon – sunny intervals – 23C

1pm – sunny intervals – 24C

2pm – sunny intervals – 25C

3pm – sunny intervals – 26C

4pm – sunny intervals – 26C

5pm – sunny intervals – 26C

6pm – sunny intervals – 25C

7pm – sunny intervals – 24C

8pm – sunny intervals – 23C

9pm – sunny – 22C

10pm – clear night – 21C

11pm – clear night – 20C

Gopsort

11am – sunny intervals – 22C

Noon – sunny intervals – 23C

1pm – sunny intervals – 24C

2pm – sunny intervals – 24C

3pm – sunny intervals – 25C

4pm – cloudy – 25C

5pm – sunny intervals – 25C

6pm – sunny intervals – 25C

7pm – sunny intervals – 24C

8pm – sunny intervals – 23C

9pm – sunny – 21C

10pm – clear night – 20C

11pm – clear night – 19C

Fareham

11am – sunny intervals – 22C

Noon – sunny intervals – 23C

1pm – sunny intervals – 24C

2pm – sunny intervals – 24C

3pm – sunny intervals – 25C

4pm – sunny intervals – 25C

5pm – sunny intervals – 25C

6pm – sunny intervals – 24C

7pm – sunny intervals – 24C

8pm – sunny intervals – 23C

9pm – sunny – 21C

10pm – clear night – 20C

11pm – clear night – 18C

Havant

11am – sunny intervals – 22C

Noon – sunny intervals – 23C

1pm – sunny intervals – 24C

2pm – sunny intervals – 25C

3pm – sunny intervals – 26C

4pm – sunny intervals – 26C

5pm – sunny intervals – 25C

6pm – sunny intervals – 25C

7pm – sunny – 24C

8pm – sunny – 22C

9pm – sunny – 21C

10pm – clear night – 19C

11pm – clear night – 18C

Waterlooville

11am – cloudy – 21C

Noon – cloudy – 22C

1pm – sunny – 23C

2pm – sunny intervals – 24C

3pm – sunny intervals – 25C

4pm – cloudy – 25C

5pm – sunny intervals – 25C

6pm – sunny – 24C

7pm – sunny intervals – 23C

8pm – sunny intervals – 22C

9pm – sunny – 21C

10pm – clear night – 19C

11pm – clear night – 18C

