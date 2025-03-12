Man allegedly spotted driving erratically in Fareham faces court for drink-driving
A man allegedly spotted driving erratically has been charged for drink-driving.
Police said they attended an incident on West Street, Fareham, at 9pm yesterday (Tuesday 11 March).
Wojciech Piotr Turecki, 37, of Gordon Road, Fareham, was arrested and then later charged with driving a motor vehicle when alcohol level above the limit.
He has been released on bail and will face the charge when he appears at Portsmouth Magistrates’ Court on Monday 31 March.