Man allegedly spotted driving erratically in Fareham faces court for drink-driving

By Steve Deeks

Senior Reporter

Published 12th Mar 2025, 16:27 BST
A man allegedly spotted driving erratically has been charged for drink-driving.

West Street, Fareham

Police said they attended an incident on West Street, Fareham, at 9pm yesterday (Tuesday 11 March).

Wojciech Piotr Turecki, 37, of Gordon Road, Fareham, was arrested and then later charged with driving a motor vehicle when alcohol level above the limit.

He has been released on bail and will face the charge when he appears at Portsmouth Magistrates’ Court on Monday 31 March.

